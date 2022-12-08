Захарова: ЕС не понял, что превратился в младшего партнера США

Европейский союз не хочет понять, что превратился в младшего, зависимого партнера Соединенных Штатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

После данных об инфляции в США резко упал долларовый индекс

Она отметила, что в Москве наблюдают недовольство официальных представителей Евросоюза американским законом по борьбе с инфляцией. По словам Захаровой, чем меньше в ЕС готовы формулировать и отстаивать перед американцами собственные приоритеты, тем меньше с европейцами считаются по ту сторону Атлантики.

Ранее, в августе, президент США Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, закон предусматривает, в частности, сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСШАЕвросоюз
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