Захарова: ЕС не понял, что превратился в младшего партнера США
Европейский союз не хочет понять, что превратился в младшего, зависимого партнера Соединенных Штатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что в Москве наблюдают недовольство официальных представителей Евросоюза американским законом по борьбе с инфляцией. По словам Захаровой, чем меньше в ЕС готовы формулировать и отстаивать перед американцами собственные приоритеты, тем меньше с европейцами считаются по ту сторону Атлантики.
Ранее, в августе, президент США Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, закон предусматривает, в частности, сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru