Памфилова прокомментировала отказ ОБСЕ посылать наблюдателей на выборы в Госдуму
ЦИК России надеется, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пересмотрит свое решение не направлять наблюдателей на выборы в Государственную Думу. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Мы искренне рассчитывали, что миссия состоится и её участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре», — приводит слова Памфиловой РЕН ТВ.
Глава Центризбиркома отметила, что надеется на пересмотр решения ОБСЕ с учетом наработанного опыта наблюдения в рамках ограниченных и специальных миссий.
Накануне стало известно, что ОБСЕ не будет отправлять своих наблюдателей на думские выборы в России, запланированные на 17-19 сентября. В организации объяснили это решение сложной ситуацией с коронавирусом, отмечает Ura.ru.
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