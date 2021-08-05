Памфилова прокомментировала отказ ОБСЕ посылать наблюдателей на выборы в Госдуму

ЦИК России надеется, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пересмотрит свое решение не направлять наблюдателей на выборы в Государственную Думу. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

ОБСЕ отказалась направлять наблюдателей на выборы в Госдуму

«Мы искренне рассчитывали, что миссия состоится и её участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре», — приводит слова Памфиловой РЕН ТВ.

Глава Центризбиркома отметила, что надеется на пересмотр решения ОБСЕ с учетом наработанного опыта наблюдения в рамках ограниченных и специальных миссий.

Накануне стало известно, что ОБСЕ не будет отправлять своих наблюдателей на думские выборы в России, запланированные на 17-19 сентября. В организации объяснили это решение сложной ситуацией с коронавирусом, отмечает Ura.ru.

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Фото: cikrf.ru
ТЕГИ:ВыборыОБСЕЭлла ПамфиловаЦИК
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