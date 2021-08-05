В Госдуме высказались об отказе ОБСЕ от наблюдателей на выборах

Решение ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на выборы депутатов Госдумы находится на уровне рекомендаций не признавать выборы в РФ, отказ воспринимается с недоумением, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василия Пискарева.

ОБСЕ отказалась направлять наблюдателей на выборы в Госдуму

По его словам, миссия международных наблюдателей состоит в том, чтобы обеспечить справедливый избирательный процесс. «Поэтому отказ структур ОБСЕ от участия в наблюдении на сентябрьских выборах в нашей стране воспринимается с недоумением», - отметил парламентарий.

Как сообщалось, организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказалась от отправки наблюдателей на выборы в Госдуму.

В организации отметили, что решение было принято из-за «ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыГосдумаОБСЕ
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