МИД РФ: Взлет F-16 ВСУ с баз НАТО приравняют к участию в конфликте
Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что «США и их сателлиты» продолжают создавать угрозы безопасности России на западных границах страны, сообщает РИА Новости.
Выступая на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, он указал на то, что существуют мнения, что из-за разрушения украинских аэродромов передаваемые ВСУ F-16 могут базироваться в Польше, Румынии и Словакии.
Он отметил, что в данном случае возможное применение истребителей с этих авиабаз будет рассматриваться Москвой, как участие НАТО в конфликте на Украине.
«Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран... вынудит Россию на ответные меры», — заключил дипломат.
Ранее глава минобороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что королевство поставит Украине «несколько» истребителей F-16, начиная с 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru