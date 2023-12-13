МИД РФ: Взлет F-16 ВСУ с баз НАТО приравняют к участию в конфликте

Выступая на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, он указал на то, что существуют мнения, что из-за разрушения украинских аэродромов передаваемые ВСУ F-16 могут базироваться в Польше, Румынии и Словакии.

Он отметил, что в данном случае возможное применение истребителей с этих авиабаз будет рассматриваться Москвой, как участие НАТО в конфликте на Украине.

«Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран... вынудит Россию на ответные меры», — заключил дипломат.

Ранее глава минобороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что королевство поставит Украине «несколько» истребителей F-16, начиная с 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».