Зеленский указал на малые объемы подготовки пилотов для F-16
Объемы обучения пилотов ВСУ управлению истребителями F-16 недостаточны. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с африканскими журналистами, также президент Украины сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Зеленский также изъявил желание ускорить и расширить процесс подготовки пилотов. Он добавил, что Украина испытывает дефицит летчиков и не может отправить учиться достаточно много пилотов одновременно.
Президент страны выразил обеспокоенность, что нехватка квалифицированных летчиков приведет к потере флота военных самолетов.
Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что истребители не смогут в корне изменить ситуацию на поле боя для Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru