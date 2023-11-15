Зеленский указал на малые объемы подготовки пилотов для F-16

Объемы обучения пилотов ВСУ управлению истребителями F-16 недостаточны. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с африканскими журналистами, также президент Украины сообщил об этом в своем Telegram-канале.

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Зеленский также изъявил желание ускорить и расширить процесс подготовки пилотов. Он добавил, что Украина испытывает дефицит летчиков и не может отправить учиться достаточно много пилотов одновременно.

Президент страны выразил обеспокоенность, что нехватка квалифицированных летчиков приведет к потере флота военных самолетов.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что истребители не смогут в корне изменить ситуацию на поле боя для Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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