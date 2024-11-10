МИД РФ выразил соболезнования немцам после нападения Штайнмайера на писателя

Дипломат прокомментировала информацию о нападении немецкого лидера на писателя, который подверг его критике. По ее словам, «таких безумных правителей их страна лет 80 не видела».

Захарова указала, что за свободу и достоинство надо бороться, а если немцы «не очнутся», то продолжат «сниматься в этом американо-немецком порнофильме».

Ранее Штайнмайер вышел из себя после критики его позиции по отношению к России в прошлом. Его раскритиковал писатель Марко Мартин. Во время речи литератора президент «тяжело дышал, сжимал челюсти, подавляя в себе эмоции».

