МИД РФ: Въезд в Россию запретили 21 члену британского парламента
В российский «стоп-лист» внесли 21 члена британского парламента. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.
Отмечается, что британским парламентариям запретили въезд в Россию «в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона».
В МИД РФ указали, что заявления и голословные обвинения членов парламента Великобритании используются теми, кто выступает против диалога с Москвой, «для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества».
«Всеобъемлющий характер вводимых Великобританией антироссийских санкций и истеричные заявления официальных лиц этой страны... свидетельствуют о том, что Лондон не намерен отказываться от своего выбора в пользу открытой конфронтации с Россией», - заключили в ведомстве.
Ранее власти Великобритании объявили о расширении санкционного списка против России, который был увеличен на 107 позиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru