МИД РФ: Въезд в Россию запретили 21 члену британского парламента

Отмечается, что британским парламентариям запретили въезд в Россию «в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона».

В МИД РФ указали, что заявления и голословные обвинения членов парламента Великобритании используются теми, кто выступает против диалога с Москвой, «для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества».

«Всеобъемлющий характер вводимых Великобританией антироссийских санкций и истеричные заявления официальных лиц этой страны... свидетельствуют о том, что Лондон не намерен отказываться от своего выбора в пользу открытой конфронтации с Россией», - заключили в ведомстве.

Ранее власти Великобритании объявили о расширении санкционного списка против России, который был увеличен на 107 позиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

