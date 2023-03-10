CNN: Россия передает Ирану захваченное в ходе СВО западное оружие

Москва начала передачу Тегерану американского оружия, захваченного в ходе спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.

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Журналисты полагают, что российские военные заполучили образцы зенитного ракетного комплекса Stinger и противотанкового Javelin. Украинские бойцы бросили поставленное Западом вооружение на поле боя, сообщил телеканал.

По данным CNN, Россия отправляет трофейное американское оружие в Иран для исследований. Телеканал отмечает, что в Тегеране имеют большой опыт создания собственных вооружений на основе образцов США.

Журналисты напомнили, что еще в 1970-х годах иранцы создали противотанковую управляемую ракету на основе американского оригинала.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее выразил озабоченность военным сотрудничеством России и Ирана. Кооперацию двух стран он назвал «беспрецедентной», передает НСН.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОружиеИранРоссия
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