CNN: Россия передает Ирану захваченное в ходе СВО западное оружие
Москва начала передачу Тегерану американского оружия, захваченного в ходе спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.
Журналисты полагают, что российские военные заполучили образцы зенитного ракетного комплекса Stinger и противотанкового Javelin. Украинские бойцы бросили поставленное Западом вооружение на поле боя, сообщил телеканал.
По данным CNN, Россия отправляет трофейное американское оружие в Иран для исследований. Телеканал отмечает, что в Тегеране имеют большой опыт создания собственных вооружений на основе образцов США.
Журналисты напомнили, что еще в 1970-х годах иранцы создали противотанковую управляемую ракету на основе американского оригинала.
Министр обороны США Ллойд Остин ранее выразил озабоченность военным сотрудничеством России и Ирана. Кооперацию двух стран он назвал «беспрецедентной», передает НСН.
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