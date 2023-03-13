СМИ: Замглав МИД России, Ирана, Сирии и Турции встретятся в Москве 15-16 марта
Заместители министров иностранных дел России, Ирана, Сирии, Турции 15-16 марта проведут переговоры в Москве. Об этом сообщает телеканал TRT.
Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов отмечал, что Москва работает над организацией четырехсторонней встречи.
Кроме того, на минувшей неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в России могут пройти «технические переговоры» с участием представителей РФ, Турции, Ирана и Сирии. По словам министра, темой встречи станет организация мероприятия с участием глав МИД четырех государств.
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