СМИ: Замглав МИД России, Ирана, Сирии и Турции встретятся в Москве 15-16 марта

Заместители министров иностранных дел России, Ирана, Сирии, Турции 15-16 марта проведут переговоры в Москве. Об этом сообщает телеканал TRT.

Россия, Турция, Сирия и Иран прорабатывают встречу глав МИД

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов отмечал, что Москва работает над организацией четырехсторонней встречи.

Кроме того, на минувшей неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в России могут пройти «технические переговоры» с участием представителей РФ, Турции, Ирана и Сирии. По словам министра, темой встречи станет организация мероприятия с участием глав МИД четырех государств.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТурцияСирияИранМИД РФ
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