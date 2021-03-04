МИД РФ положительно оценил решение США отказаться от навязывания демократии

Ранее о таком решении американской администрации заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Представитель МИД Мария Захарова в интервью телеканалу "Звезда" назвала это "правильным решением" и отметила, что насильственные методы в принципе нельзя использовать в международной политике.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что странам нельзя вмешиваться в дела других государств "без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета". Дипломат напомнила, что политики обязаны руководствоваться Уставом Объединенных Наций (ООН).







