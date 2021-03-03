Госсекретарь США пообещал больше не свергать режимы
США намерены отказаться от продвижения демократии и свержения режимов силой. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в своем телеобращении по теме внешней политики.
Как отметил Блинкен, вопрос в том, как американские власти будут поддерживать демократию.
«Мы не будем продвигать демократию через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом и, какие бы благие намерения не были, это не работало», — цитирует госсекретаря РИА Новости.
По словам Блинкена, администрация президента Джо Байдена будет побуждать к реформам и демократии собственным примером.
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