Захарова: Россия вправе вести на Южных Курилах любую деятельность
Россия категорически не приемлет претензии Японии в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Напоминаем, что острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны. Это закреплено в Уставе ООН, и мы вправе вести на них любую деятельность», - напомнила на брифинге дипломат.
Газета.ру напоминает, что ранее японский политолог Юкио Касиямы призвал власти страны пересмотреть свой подход к вопросу Северных территорий — так в Японии называют четыре острова Курильской гряды.
В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН отметил бесплодность подобных заявлений японской стороны.
«Речь идет о позиции частного, а не официального лица, так что реагировать России точно не следует. Знаем, что такая позиция есть и общественная в Японии, но, полагаю, там известна и категоричная позиция в нашей стране по этому вопросу. На этот счет нет никаких компромиссов. Переговоры на официальном уровне ведутся не про острова, а про заключение мирного договора. И пока этот вопрос не будет решен, ни о каком другом говорить не приходится», - считает он.
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