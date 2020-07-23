Захарова: Россия вправе вести на Южных Курилах любую деятельность

Россия категорически не приемлет претензии Японии в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Напоминаем, что острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны. Это закреплено в Уставе ООН, и мы вправе вести на них любую деятельность», - напомнила на брифинге дипломат.

Газета.ру напоминает, что ранее японский политолог Юкио Касиямы призвал власти страны пересмотреть свой подход к вопросу Северных территорий — так в Японии называют четыре острова Курильской гряды.