Джабаров: Российским делегатам отказали в визах на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве

Российские парламентарии получили отказ в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве 24-26 ноября. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава сенаторской части российской делегации Владимир Джабаров.

В МИД РФ заявили, что ОБСЕ балансирует на грани скатывания в небытие

«Нами получен возмутительный ответ руководителя польской делегации в ПА ОБСЕ госпожи Бартош, в котором говорится, что она не видит никакой возможности для участия представителей России и Республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве», — цитирует Джабарова РИА Новости.

По словам сенатора, глава польской делегации также заявила, что допуск россиян и белорусов к сессии ПА ОБСЕ «нарушил бы принцип солидарности с Украиной», пишет RT.

Джабаров подчеркнул, что решение Варшавы является очередным нарушением Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года, предусматривающей беспрепятственный доступ стран-участниц ко всем мероприятиям ОБСЕ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ПольшаОБСЕСовет Федерации РФВладимир Джабаров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры