Джабаров: Российским делегатам отказали в визах на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве

«Нами получен возмутительный ответ руководителя польской делегации в ПА ОБСЕ госпожи Бартош, в котором говорится, что она не видит никакой возможности для участия представителей России и Республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве», — цитирует Джабарова РИА Новости.

По словам сенатора, глава польской делегации также заявила, что допуск россиян и белорусов к сессии ПА ОБСЕ «нарушил бы принцип солидарности с Украиной», пишет RT.

Джабаров подчеркнул, что решение Варшавы является очередным нарушением Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года, предусматривающей беспрепятственный доступ стран-участниц ко всем мероприятиям ОБСЕ.

