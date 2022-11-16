Джабаров: Российским делегатам отказали в визах на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве
Российские парламентарии получили отказ в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве 24-26 ноября. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава сенаторской части российской делегации Владимир Джабаров.
«Нами получен возмутительный ответ руководителя польской делегации в ПА ОБСЕ госпожи Бартош, в котором говорится, что она не видит никакой возможности для участия представителей России и Республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве», — цитирует Джабарова РИА Новости.
По словам сенатора, глава польской делегации также заявила, что допуск россиян и белорусов к сессии ПА ОБСЕ «нарушил бы принцип солидарности с Украиной», пишет RT.
Джабаров подчеркнул, что решение Варшавы является очередным нарушением Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года, предусматривающей беспрепятственный доступ стран-участниц ко всем мероприятиям ОБСЕ.
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