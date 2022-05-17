«Поросята из Евросоюза»: Володин оценил предложение ЕС опустошить зернохранилища Украины

Политик указал, что Евросоюз хочет опустошить украинские хранилища, чтобы «освободить место для нового урожая».

«Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь. Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него ещё надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Думы подчеркнул, что такие «циничные предложения» выгодны только странам Европы, пишет Ura.ru.

Кроме того, как отметил Володин, помимо роста цен на энергоносители, к концу года в ЕС добавятся проблемы с продовольствием, и их не получится «списать на Россию», сообщает телеканал «360».

