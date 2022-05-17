«Поросята из Евросоюза»: Володин оценил предложение ЕС опустошить зернохранилища Украины
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя намерение Евросоюза вывезти запасы зерна из хранилищ Украины, назвал власти ЕС «поросятами».
Политик указал, что Евросоюз хочет опустошить украинские хранилища, чтобы «освободить место для нового урожая».
«Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь. Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него ещё надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Думы подчеркнул, что такие «циничные предложения» выгодны только странам Европы, пишет Ura.ru.
Кроме того, как отметил Володин, помимо роста цен на энергоносители, к концу года в ЕС добавятся проблемы с продовольствием, и их не получится «списать на Россию», сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- СМИ: ЕС приблизился к санкционному пределу в отношении России
- Россиянам рассказали, при каком давлении нужно обратиться к врачу
- Москва стала самым популярным среди туристов регионом России
- В Крыму заявили о готовности помочь югу Украины интегрироваться с РФ
- «Поросята из Евросоюза»: Володин оценил предложение ЕС опустошить зернохранилища Украины
- В Китае предупредили об опасности вступления Финляндии и Швеции в НАТО
- Пушков: Германия дорого заплатит за отказ от российской нефти
- Берлускони: В мире нет лидеров, способных вести переговоры с РФ по Украине
- Байден: США и Греция вместе противостоят России
- Экс-главу Минюста Словакии задержали за поддержку российской спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru