МИД Франции настоятельно рекомендовал своим гражданам уехать из России
МИД Франции настоятельно рекомендовал французским гражданам, чье нахождение в России не является обязательным, уехать из страны из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства.
Так, МИД страны посоветовал согражданам принять меры для выезда из России по имеющимся маршрутам.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.
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