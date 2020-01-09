«Некуда бежать». В Израиле объяснили поддержку США в конфликте с Ираном
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля объяснил НСН, почему Америка – их главный друг и союзник.
США не станут объявлять войну Ирану после ракетного обстрела американской базы в Ираке. Таков главный итог выступления Дональда Трампа. Он сообщил, что ни один американский солдат не пострадал от обстрела, поскольку оперативно сработала система раннего предупреждения. Он также пообещал исламской республике новые мощные санкции. При этом президент США призвал к активности партнеров по НАТО.
«Иран должен отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма. Европа, Китай и Россия должны отказаться от ядерной сделки с Ираном»,- заявил Трамп.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку американскому лидеру, по чьему приказу 3 января был ликвидирован иранский военный лидер Касем Сулеймани. По мнению израильского премьер-министра, решительные действия Трампа нанесли очевидный удар по террористической угрозе со стороны иранского режима.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН заявил, что Израиль поддержит США всегда и во всем.
«Соединенные Штаты очень хорошо борются санкциями с иранским исламским режимом. Мы полностью поддерживаем Америку во всех ее действиях, которая она принимает против Ирана. Иран – наш страшный враг, который требует нашего уничтожения каждый день. Они сжигают наши флаги и кричат "Смерть Израилю!". Но, тем не менее, с ними продолжают дружить многие государства. Однако дальше разговоров это не идет. Они только кричат и не атакуют. Других атакуют, а нас нет. Потому что если они атакуют нас один раз – это будет их последняя атака. Это будут огромные осложнения для Ирана. Мы маленькая крошечная страна. Мы наготове», - пригрозил он.
Собеседник НСН добавил, что Израиль не хочет ни с кем воевать, но его окружают со всех сторон враги. По словам Векслера, евреи вынуждены быть готовыми себя защищать, так как второго шанса у них может не быть.
«Израилю всегда выгодна спокойная ситуация в нашем регионе, потому что это дает возможность хорошо и счастливо жить под нашим солнцем. Чем меньше в мире угроз, тем всегда лучше для нас. Мы народ, который войн не любит. Но мы находимся в очень плотном вражеском окружении со всех сторон. И поэтому наш бронепоезд стоит на запасном пути, мы должны всегда держать палец на курке. Если кто-то может себе позволить проиграть одно или несколько сражений, то мы не можем проиграть ни одного. Одно проигранное нами сражение означает наше полное уничтожение. Нам сбежать некуда, разве что в море. Порох у нас всегда должен быть сухим. США – наш главный союзник, который помогал, помогает и будет помогать нам, а мы ему», - отметил он.
Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после ракетного удара США в ночь на 3 января в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.
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