«Некуда бежать». В Израиле объяснили поддержку США в конфликте с Ираном

США не станут объявлять войну Ирану после ракетного обстрела американской базы в Ираке. Таков главный итог выступления Дональда Трампа. Он сообщил, что ни один американский солдат не пострадал от обстрела, поскольку оперативно сработала система раннего предупреждения. Он также пообещал исламской республике новые мощные санкции. При этом президент США призвал к активности партнеров по НАТО.

«Иран должен отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма. Европа, Китай и Россия должны отказаться от ядерной сделки с Ираном»,- заявил Трамп.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку американскому лидеру, по чьему приказу 3 января был ликвидирован иранский военный лидер Касем Сулеймани. По мнению израильского премьер-министра, решительные действия Трампа нанесли очевидный удар по террористической угрозе со стороны иранского режима.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН заявил, что Израиль поддержит США всегда и во всем.

«Соединенные Штаты очень хорошо борются санкциями с иранским исламским режимом. Мы полностью поддерживаем Америку во всех ее действиях, которая она принимает против Ирана. Иран – наш страшный враг, который требует нашего уничтожения каждый день. Они сжигают наши флаги и кричат "Смерть Израилю!". Но, тем не менее, с ними продолжают дружить многие государства. Однако дальше разговоров это не идет. Они только кричат и не атакуют. Других атакуют, а нас нет. Потому что если они атакуют нас один раз – это будет их последняя атака. Это будут огромные осложнения для Ирана. Мы маленькая крошечная страна. Мы наготове», - пригрозил он.