Меняйло: В Моздоке после атаки БПЛА есть разрушения и возгорания

Меняйло уточнил, что сейчас в регионе создали оперативный штаб и все службы перевели в режим повышенной готовности. К тому же, по его словам, для обеспечения безопасности граждан в Моздокском районе были отменены все массовые мероприятия.

До этого в Минобороны сообщили, что около в 8:40 часов утра по московскому времени в Северной Осетии ПВО был сбит один БПЛА.

Ранее Меняйло заявил, что целью атаки беспилотников в Северной Осетии был аэродром.