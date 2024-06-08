Меняйло: В Моздоке после атаки БПЛА есть разрушения и возгорания

После атаки беспилотниками ВСУ в городе Моздок в Северной Осетии есть незначительные разрушения и возгорания, хотя до этого сообщали об обратном. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Меняйло.

При этом он подтвердил, что пострадавших в результате атаки тремя БПЛА нет.

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Меняйло уточнил, что сейчас в регионе создали оперативный штаб и все службы перевели в режим повышенной готовности. К тому же, по его словам, для обеспечения безопасности граждан в Моздокском районе были отменены все массовые мероприятия.

До этого в Минобороны сообщили, что около в 8:40 часов утра по московскому времени в Северной Осетии ПВО был сбит один БПЛА.

Ранее Меняйло заявил, что целью атаки беспилотников в Северной Осетии был аэродром.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВозгораниеБеспилотникиСеверная ОсетияСергей Меняйло

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