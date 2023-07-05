Мелони: гарантии безопасности Украины - фундаментальное условие достижения мира

По её словам, по вопросу поддержки и гарантий безопасности для Киева, мнения Рима и Варшавы совпадают.

Мелони подчеркнула, что необходимость предоставления Украине реальных гарантий безопасности - фундаментальная основа для последующего заключения мира.

Он также отметила, что её страна заинтересована в скорейшем завершении конфликта и будет делать всё для прекращения военных действий.

Ранее в кабмине Италии отказались обсуждать поставку боевых самолетов Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».







