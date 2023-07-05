Мелони: гарантии безопасности Украины - фундаментальное условие достижения мира
Италия останется на стороне Украины и будет поддерживать её пока это будет необходимо. Об этом заявила итальянский премьер-министр Джорджия Мелони во время визита в Польшу, передает Sky TG24.
По её словам, по вопросу поддержки и гарантий безопасности для Киева, мнения Рима и Варшавы совпадают.
Мелони подчеркнула, что необходимость предоставления Украине реальных гарантий безопасности - фундаментальная основа для последующего заключения мира.
Он также отметила, что её страна заинтересована в скорейшем завершении конфликта и будет делать всё для прекращения военных действий.
Ранее в кабмине Италии отказались обсуждать поставку боевых самолетов Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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