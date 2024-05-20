Медведев заявил, что Зеленский узурпировал власть на Украине

По его словам, украинский лидер отменил выборы потому, что испугался конкуренции, например, «с условными Залужным или Порошенко», так как у них «оказалось бы слишком много козырей».

«Он плюнул на конституцию своей страны... Прикрылся фиговым листком невнятной декларации Верховной Рады об отмене выборов президента в военное время», - заключил Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что определять легитимность Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны политическая и правовая системы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».