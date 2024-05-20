Медведев заявил, что Зеленский узурпировал власть на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не пролонгировал, а узурпировал власть в стране. Как пишет ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, украинский лидер отменил выборы потому, что испугался конкуренции, например, «с условными Залужным или Порошенко», так как у них «оказалось бы слишком много козырей».
«Он плюнул на конституцию своей страны... Прикрылся фиговым листком невнятной декларации Верховной Рады об отмене выборов президента в военное время», - заключил Медведев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что определять легитимность Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны политическая и правовая системы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru