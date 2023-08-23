Медведев: в технике Запада нет ничего особенного

В западном оружии нет ничего особенного, сообщил в статье для газеты «Аргументы и факты» зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

РИА Новости: Эксперты выявили низкую подвижность трофейной техники НАТО

По его словам, Россия способна производить такое же или лучше. По его словам, трофейное оружие было разобрано «по винтику». Политик также отметил, что отечественный военно-промышленный комплекс имеет большой технологический и производственный потенциал.

Ранее захваченную в ходе СВО трофейную технику НАТО представили в парке «Патриот», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВоенная ТехникаЗападДмитрий Медведев

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