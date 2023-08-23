Медведев: в технике Запада нет ничего особенного
23 августа 202303:01
В западном оружии нет ничего особенного, сообщил в статье для газеты «Аргументы и факты» зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, Россия способна производить такое же или лучше. По его словам, трофейное оружие было разобрано «по винтику». Политик также отметил, что отечественный военно-промышленный комплекс имеет большой технологический и производственный потенциал.
Ранее захваченную в ходе СВО трофейную технику НАТО представили в парке «Патриот», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru