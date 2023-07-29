РИА Новости: Эксперты выявили низкую подвижность трофейной техники НАТО

Изучившие трофейную технику НАТО специалисты выявили посредственную подвижность машин и не всегда рациональную излишнюю сложность конструкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» заявил, что эксперты компании изучили шесть типов западной техники, захваченной в ходе специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил источник, трофейные машины изучает широкий пул специалистов из различных оборонно-промышленных компаний. Во время испытаний были получены «соответствующие ожиданиям» предварительные результаты.

«В частности, испытания показали, что западные образцы имеют приемлемый уровень бронезащиты, хотя и с наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты. С другой стороны техника НАТО имеет крайне посредственную подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости», — указал собеседник агентства.

Источник также сообщил о крайне низкой ремонтопригодности западных образцов и ресурсозатратном техобслуживании. По словам собеседника агентства, изучение трофеев продолжается.

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ФОТО: РИА Новости
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