РИА Новости: Эксперты выявили низкую подвижность трофейной техники НАТО

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» заявил, что эксперты компании изучили шесть типов западной техники, захваченной в ходе специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил источник, трофейные машины изучает широкий пул специалистов из различных оборонно-промышленных компаний. Во время испытаний были получены «соответствующие ожиданиям» предварительные результаты.

«В частности, испытания показали, что западные образцы имеют приемлемый уровень бронезащиты, хотя и с наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты. С другой стороны техника НАТО имеет крайне посредственную подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости», — указал собеседник агентства.

Источник также сообщил о крайне низкой ремонтопригодности западных образцов и ресурсозатратном техобслуживании. По словам собеседника агентства, изучение трофеев продолжается.

