Медведев призвал в ответ на атаки Украины выбирать «нестандартные цели» для российских ударов

Украинские войска все чаще выбирают гражданские цели для своих ударов, в ответ на это России следует атаковать «нестандартные цели». Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Как отметил политик, противник не может добиться успехов в ходе контрнаступления и пытается одержать «дутые и иррациональные» информационные победы.

«Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Многие ... им искренне радуются. Тем более что градус напряжения в украинском обществе растет. Часть населения хоть и напугана, но мыслить пока не разучилась», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза отметил, что «всем надо быть готовым» к атакам по мирным целям. При этом России необходимо выбирать нестандартные цели для ударов.

«Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», — указал Медведев.

Утром 24 июля Украина попыталась ударить двумя беспилотниками по объектам в Москве. Дроны нанесли удары по двум нежилым зданиям, один из аппаратов упал на улице Лихачева, второй — на Комсомольском проспекте, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным Минобороны, беспилотники потерпели крушение после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ УкраинаРоссияДмитрий Медведев

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