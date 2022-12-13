Медведев назвал Зеленского «упоротым кровавым клоуном»

Комментируя призыв украинского лидера направить на объекты критической инфраструктуры Украины миссии ЕС он назвал его «упоротым кровавым клоуном», а европейцам рекомендовал отказаться от поездки.

«Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь. Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведённую им роль», - написал зампред Совбеза.

Ранее Зеленский в беседе с президентом США Джо Байденом заявил, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины, пишут «Известия».