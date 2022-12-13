Медведев назвал Зеленского «упоротым кровавым клоуном»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Песков в своём Telegram-канале предположил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет сделать делегатов ЕС «живым щитом» на объектах инфраструктуры страны.

Песков: Зеленский знает, что при желании конфликт на Украине может завершиться завтра

Комментируя призыв украинского лидера направить на объекты критической инфраструктуры Украины миссии ЕС он назвал его «упоротым кровавым клоуном», а европейцам рекомендовал отказаться от поездки.

«Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь. Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведённую им роль», - написал зампред Совбеза.

Ранее Зеленский в беседе с президентом США Джо Байденом заявил, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЕвросоюзВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев
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