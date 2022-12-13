Медведев назвал Зеленского «упоротым кровавым клоуном»
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Песков в своём Telegram-канале предположил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет сделать делегатов ЕС «живым щитом» на объектах инфраструктуры страны.
Комментируя призыв украинского лидера направить на объекты критической инфраструктуры Украины миссии ЕС он назвал его «упоротым кровавым клоуном», а европейцам рекомендовал отказаться от поездки.
«Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь. Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведённую им роль», - написал зампред Совбеза.
Ранее Зеленский в беседе с президентом США Джо Байденом заявил, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины, пишут «Известия».
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