Медведев напомнил о случайных смертях заключенных после покушения на Прилепина

Медведев назвал молодцами сотрудников МВД, которые задержали совершивших теракт против Захара Прилепина. что Задержанные признались, что завербованы спецслужбами Украины, напомнил зампред Совбеза РФ и пообещал длительные сроки заключения за совершенный теракт после суда.



«Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь – даже с приговорёнными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключённого. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств», - считает Медведев.

Ранее он выразил Прилепину, пострадавшему из-за взрыва автомобиля в Новгородской области, свою искреннюю поддержку и пообещал, что покушения на российских патриотов, которые борются с украинским неонацизмом, не останутся безнаказанными, преступники и их идейные спонсоры не избегут кары, сообщает ТАСС.