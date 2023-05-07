Медведев напомнил о случайных смертях заключенных после покушения на Прилепина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после организованного Украиной покушения на писателя и политика Захара Прилепина напомнил о том, что иногда тюремное заключение прерывается из-за случайной смерти заключенного. По его мнению, такие случаи имеют большое воспитательное значение для наемников.
Медведев назвал молодцами сотрудников МВД, которые задержали совершивших теракт против Захара Прилепина. что Задержанные признались, что завербованы спецслужбами Украины, напомнил зампред Совбеза РФ и пообещал длительные сроки заключения за совершенный теракт после суда.
«Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь – даже с приговорёнными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключённого. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств», - считает Медведев.
Ранее он выразил Прилепину, пострадавшему из-за взрыва автомобиля в Новгородской области, свою искреннюю поддержку и пообещал, что покушения на российских патриотов, которые борются с украинским неонацизмом, не останутся безнаказанными, преступники и их идейные спонсоры не избегут кары, сообщает ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru