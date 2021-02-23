Медведев и Лукашенко поговорили по телефону

«Из-за плотных графиков Александра Григорьевича и Дмитрия Анатольевича личной встречи не состоялось, они пообщались по телефону и договорились встретиться позднее», - рассказали в секретариате Медведева.

Накануне Александр Лукашенко после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным планировал лично обсудить с главой российского Совбеза «самые животрепещущие вопросы», включая обеспечение обороны и безопасности Союзного государства.

Ранее, 21 февраля, экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью швейцарской газете Le Temps заявила, что протестующие потеряли улицы.

Массовые протесты начались в Белоруссии в августе после президентских выборов. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент республики Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе Тихановской. Противники Лукашенко вышли на митинги, требуя его отставки.

