Совфед не будет собираться на внеочередное заседание после референдумов

Совет федерации не намерен собираться на внеочередное заседание для принятия законов о вхождении в состав России занятых российской армией украинских регионов, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, по утвержденному ранее графику следующее заседание запланировано на 4 октября.

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После референдума в Крыму в 2014 о статусе полуострова Совет федерации собрался на внеочередное заседание, на котором одобрил два закона о принятии республики в состав Российской Федерации.

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ФОТО: Анна резникова
ТЕГИ:Совет ФедерацииРеферендумАндрей Клишас
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