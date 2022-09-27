Совфед не будет собираться на внеочередное заседание после референдумов
Совет федерации не намерен собираться на внеочередное заседание для принятия законов о вхождении в состав России занятых российской армией украинских регионов, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, по утвержденному ранее графику следующее заседание запланировано на 4 октября.
После референдума в Крыму в 2014 о статусе полуострова Совет федерации собрался на внеочередное заседание, на котором одобрил два закона о принятии республики в состав Российской Федерации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Десятки россиян запросили убежище в Финляндии
- РАН попросит предоставить бронь от мобилизации кандидатам и докторам наук
- В ФМБА объяснили закупку препаратов калия йодида
- Катар потратил на чемпионат мира по футболу в 15 раз больше России
- Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах «Северных потоков»
- Умер Борис Моисеев
- Власти ОАЭ отменили масочный режим
- Глава МИД Франции анонсировала новые санкции ЕС против РФ из-за референдумов
- Опубликованы первые результаты референдумов по вхождению в состав РФ
- В ООН назвали число погибших гражданских на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru