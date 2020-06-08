Мария Захарова стала чрезвычайным и полномочным послом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила ранг чрезвычайного и полномочного посла - это высший дипоматический ранг. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ Владимира Путина.

Захарова с 2011 года занимала пост заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ, в августе 2015 года стала главой этого департамента, сообщает RT.

Захарова заявила о требованиях США к Германии переписать энергетическую политику

В мае 2020 года Захарова была награждена орденом Почета.

Ранее Мария Захарова дала комментарий по поводу о массовых протестов в США, вызванных смертью чернокожего Джорджа Флойда. Она полагает, что Штаты пожинают то, что сами внедряли в мировое сознание.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:МИД РФМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры