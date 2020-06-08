Мария Захарова стала чрезвычайным и полномочным послом

НСН-Биржа торгов Имущественные электронные торги возобновились в столице с 20 мая Интерес предпринимателей к открытым торгам вырос почти в три раза Посмотреть все доступные объекты городской недвижимости можно не выходя из дома на Инвестиционном портале Москвы