Захарова заявила о требованиях США к Германии переписать энергетическую политику
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о ежедневных угрозах посла США в Германии Ричард Гренелла немецким властям. Представитель Соединенных Штатов требует от Берлина изменить энергетическую политику в пользу своей страны.
«Колоссальное давление по энергетическим вопросам. Посол США в Берлине каждый день угрожает народу Германии и руководству этой страны тем, что они должны переписать свою политику на энергетическом направлении с России. Сделать выбор - сначала отказаться от сотрудничества, взаимовыгодного, и выгодного Германии, и переориентироваться на энергоносители, в частности, США», - отметила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Напомним, законопроект о санкциях против «Северного потока-2», внесенный в сенат США, предусматривает новые санкции, теперь - против страховых компаний судов, обеспечивающих техническое обслуживание трубопровода.
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