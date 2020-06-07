Захарова заявила о требованиях США к Германии переписать энергетическую политику

«Колоссальное давление по энергетическим вопросам. Посол США в Берлине каждый день угрожает народу Германии и руководству этой страны тем, что они должны переписать свою политику на энергетическом направлении с России. Сделать выбор - сначала отказаться от сотрудничества, взаимовыгодного, и выгодного Германии, и переориентироваться на энергоносители, в частности, США», - отметила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Напомним, законопроект о санкциях против «Северного потока-2», внесенный в сенат США, предусматривает новые санкции, теперь - против страховых компаний судов, обеспечивающих техническое обслуживание трубопровода.



