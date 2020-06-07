Захарова заявила о требованиях США к Германии переписать энергетическую политику

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о ежедневных угрозах посла США в Германии Ричард Гренелла немецким властям. Представитель Соединенных Штатов требует от Берлина изменить энергетическую политику в пользу своей страны.

Аналитик: Власти ФРГ пытаются защитить «Северный поток-2»

«Колоссальное давление по энергетическим вопросам. Посол США в Берлине каждый день угрожает народу Германии и руководству этой страны тем, что они должны переписать свою политику на энергетическом направлении с России. Сделать выбор - сначала отказаться от сотрудничества, взаимовыгодного, и выгодного Германии, и переориентироваться на энергоносители, в частности, США», - отметила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Напомним, законопроект о санкциях против «Северного потока-2», внесенный в сенат США, предусматривает новые санкции, теперь - против страховых компаний судов, обеспечивающих техническое обслуживание трубопровода.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Северный Поток-2СШАГерманияМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры