Макрон призвал увеличить усилия для дипломатического решения украинского конфликта

«Я думаю, что в ближайшие недели нужно увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров», — подчеркнул Макрон.

Кроме того, президент Франции заявил о необходимости продолжать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Макрона, Париж должен пытаться максимально эффективно использовать дипломатию для решения проблем.

Ранее Макрон призвал возобновить переговоры между Россией и Украиной, отметив, что определить условия и время переговоров должен Киев, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

