Макрон призвал увеличить усилия для дипломатического решения украинского конфликта
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал увеличить дипломатические усилия для решения конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил в эфире радиостанции France Inter.
«Я думаю, что в ближайшие недели нужно увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров», — подчеркнул Макрон.
Кроме того, президент Франции заявил о необходимости продолжать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Макрона, Париж должен пытаться максимально эффективно использовать дипломатию для решения проблем.
Ранее Макрон призвал возобновить переговоры между Россией и Украиной, отметив, что определить условия и время переговоров должен Киев, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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