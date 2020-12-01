Алиев предложил Франции отдать Армении Марсель
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телевизионного обращения к нации предложил Франции передать Армении Марсель. Таким образом он выразил своё отношение к позиции Парижа по конфликту в Нагорном Карабахе.
В конце ноября Сенат пятой республики проголосовал за резолюцию с призывом к правительству признать Нагорно-Карабахскую Республику. Парламентарии также потребовали незамедлительно вывести из региона вооруженные силы Азербайджана.
Кроме того, французские законодатели выступили за организацию международного расследования военных преступлений, совершенных в регионе. В сенате также заявили, что Баку не может обеспечить безопасность и свободу армянам, проживающих в НКР.
Как отметил Алиев, французы, находящиеся в «тысячах километров», решают вопрос о Нагорнокарабахском конфликте, который их никоим образом не касается, передает РИА ФАН. Лидер Азербайджана также обвинил Париж, что за все время пребывания в Минской группе он не сделал ни одного практического шага к решению проблемы.
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