Алиев предложил Франции отдать Армении Марсель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телевизионного обращения к нации предложил Франции передать Армении Марсель. Таким образом он выразил своё отношение к позиции Парижа по конфликту в Нагорном Карабахе.

В конце ноября Сенат пятой республики проголосовал за резолюцию с призывом к правительству признать Нагорно-Карабахскую Республику. Парламентарии также потребовали незамедлительно вывести из региона вооруженные силы Азербайджана.

Кроме того, французские законодатели выступили за организацию международного расследования военных преступлений, совершенных в регионе. В сенате также заявили, что Баку не может обеспечить безопасность и свободу армянам, проживающих в НКР.

Как отметил Алиев, французы, находящиеся в «тысячах километров», решают вопрос о Нагорнокарабахском конфликте, который их никоим образом не касается, передает РИА ФАН. Лидер Азербайджана также обвинил Париж, что за все время пребывания в Минской группе он не сделал ни одного практического шага к решению проблемы.

