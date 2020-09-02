Мишустин отправится 3 сентября в Минск

Председатель правительства России Михаил Мишустин отправится завтра с визитом в Минск. Об этом объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает ТАСС.

Глава МИД РФ также подтвердил, что в ближайшее время в Москве должна состояться встреча президентов двух стран – Владимира Путина и Александра Лукашенко. Конкретную дату Лавров не назвал.

В свою очередь Макей поблагодарил Лаврова за сдержанную позицию России по ситуации в Белоруссии, где проходят массовые акции протеста после президентских выборов 9 августа. По словам главы внешнеполитического ведомства, Белоруссия настроена на открытый диалог с Россией по всем ключевым вопросам.

