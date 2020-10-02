Лукьянов объяснил отказ Евросоюза наложить санкции на Лукашенко
Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов в эфире НСН рассказал, станут ли санкции Евросоюза стимулом для диалога Лукашенко и оппозиции.
Евросоюз опубликовал санкционный список по Белоруссии. В него включены глава МВД, ряд руководителей КГБ и другие руководители силовых ведомств, начальник СИЗО на Окрестина. Александра Лукашенко в нем нет. В санкционный список ЕС среди прочих попали министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель Александр Барсуков, глава ОМОН ГУВД Дмитрий Балаба, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, бывший глава КГБ, сейчас госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик, бывший генпрокурор Александр Конюк и глава ЦИК Лидия Ермошина.
Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в эфире НСН выразил уверенность, что эти санкции Евросоюза не станут стимулом для диалога Александра Лукашенко и оппозиции.
«Ни к какому диалогу он никого не подвигнет. Укрепить позиции Лукашенко – тоже не укрепит. Санкции носят символический характер. Хотя символизм очень масштабный: большое количество официальных лиц. Европейский Союз мог бы, если бы захотел, ввести экономические санкции против Белоруссии. Но в таком случае пострадали бы и европейские компании, которые ведут экономическую деятельность в этой стране. Это никому не нужно, поэтому вместо таких санкций, более действенных, вводятся санкции декларативно-политические. Задача, наверное, заключается в том, чтобы создать в госаппарате Белоруссии ощущение, что они из-за политики Лукашенко превращаются в изгоев, их никуда не пускают и прочее. Но вряд ли это будет действенно, потому что Белоруссия разные времена переживала и санкции персональные уже вводились неоднократно. Кроме того, люди, против которых были введены санкции, относятся к ядру режима, и им отступать особо некуда. Думаю, этим Евросоюз пока ограничится», - сказал Лукьянов.
Однако, считает он, Лукашенко может попасть под санкции в будущем.
«Прецеденты такого рода были. Вспоминается бывший президент Судана - там были не просто санкции, а обвинения Гаагского трибунала, - но он был действующий глава государства. Но я думаю, что этого не произойдет. Понятно, что они не признают Лукашенко законным, но как ни крути, реально управляет по-прежнему он, и окончательно объявить вне закона человека, который является первым лицом в государстве, означает, отрезать возможность вести с ним хоть какие-то дела в дальнейшем. Поэтому давление будет косвенное», - добавил собеседник НСН.
Формами такого давления выступают, в том числе, встречи европейских лидеров со Светланой Тихановской, которую оппозиция провозгласила избранным президентом Белоруссии.
«Эти встречи эффективны в смысле поддержки той части оппозиции, которая активно выступает против режима. Случайно получилось, что символом этой оппозиции стала Тихановская. Внимание к ней – это лишнее свидетельство и демонстрация того, что Лукашенко они законным президентом более не считают. А общаясь с тем человеком, который волею судеб оказался его политическим оппонентом, они подчеркивают, что вести дела они хотели бы вот с этой группой политиков, а не с Лукашенко», - заключил Лукьянов.
Напомним, 29 сентября Светлана Тихановская в Вильнюсе встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На 6 октября запланирована ее встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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