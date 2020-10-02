Лукьянов объяснил отказ Евросоюза наложить санкции на Лукашенко

Евросоюз опубликовал санкционный список по Белоруссии. В него включены глава МВД, ряд руководителей КГБ и другие руководители силовых ведомств, начальник СИЗО на Окрестина. Александра Лукашенко в нем нет. В санкционный список ЕС среди прочих попали министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель Александр Барсуков, глава ОМОН ГУВД Дмитрий Балаба, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, бывший глава КГБ, сейчас госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик, бывший генпрокурор Александр Конюк и глава ЦИК Лидия Ермошина.

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в эфире НСН выразил уверенность, что эти санкции Евросоюза не станут стимулом для диалога Александра Лукашенко и оппозиции.

«Ни к какому диалогу он никого не подвигнет. Укрепить позиции Лукашенко – тоже не укрепит. Санкции носят символический характер. Хотя символизм очень масштабный: большое количество официальных лиц. Европейский Союз мог бы, если бы захотел, ввести экономические санкции против Белоруссии. Но в таком случае пострадали бы и европейские компании, которые ведут экономическую деятельность в этой стране. Это никому не нужно, поэтому вместо таких санкций, более действенных, вводятся санкции декларативно-политические. Задача, наверное, заключается в том, чтобы создать в госаппарате Белоруссии ощущение, что они из-за политики Лукашенко превращаются в изгоев, их никуда не пускают и прочее. Но вряд ли это будет действенно, потому что Белоруссия разные времена переживала и санкции персональные уже вводились неоднократно. Кроме того, люди, против которых были введены санкции, относятся к ядру режима, и им отступать особо некуда. Думаю, этим Евросоюз пока ограничится», - сказал Лукьянов.