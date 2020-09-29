Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко

В свою очередь, Минск ввел симметричные санкции против трех прибалтийских стран. В «черный список» попали около ста человек. При этом в МИД республики назвали это ответными действиями и подчеркнули, что никогда не вводили санкции первыми.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз также прокомментировал встречу в Литве президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

«Создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения», - цитирует RT представителя внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что в дипломатии достаточно ивилизованных инструментов, посредством которых можно вести диалог и отстаивать интересы.

Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа – после победы в президентских выборах Александра Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Белорусы требуют провести новые выборы президента страны.

