Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко

Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и нескольких членов правительства.

"Несмотря на неоднократные призывы мирового сообщества, Александр Лукашенко отказался вступать в диалог с оппозицией, лишь усилив жестокие репрессии",- отметили в британском посольстве.

Ранее Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию тем, кто может быть причастен к подтасовке результатов президентских выборов в Белоруссии, а также виновен в применении насилия в отношении участников протестов. В список, в частности, включены президент Александр Лукашенко и члены его администрации.

Тихановская попросила Макрона и Путина повлиять на Лукашенко

В свою очередь, Минск ввел симметричные санкции против трех прибалтийских стран. В «черный список» попали около ста человек. При этом в МИД республики назвали это ответными действиями и подчеркнули, что никогда не вводили санкции первыми.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз также прокомментировал встречу в Литве президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

«Создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения», - цитирует RT представителя внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что в дипломатии достаточно ивилизованных инструментов, посредством которых можно вести диалог и отстаивать интересы.

Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа – после победы в президентских выборах Александра Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Белорусы требуют провести новые выборы президента страны.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:БелоруссияКанадаВеликобританияАлександр Лукашенко
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