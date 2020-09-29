Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко
Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и нескольких членов правительства.
"Несмотря на неоднократные призывы мирового сообщества, Александр Лукашенко отказался вступать в диалог с оппозицией, лишь усилив жестокие репрессии",- отметили в британском посольстве.
Ранее Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию тем, кто может быть причастен к подтасовке результатов президентских выборов в Белоруссии, а также виновен в применении насилия в отношении участников протестов. В список, в частности, включены президент Александр Лукашенко и члены его администрации.
В свою очередь, Минск ввел симметричные санкции против трех прибалтийских стран. В «черный список» попали около ста человек. При этом в МИД республики назвали это ответными действиями и подчеркнули, что никогда не вводили санкции первыми.
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз также прокомментировал встречу в Литве президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.
«Создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения», - цитирует RT представителя внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что в дипломатии достаточно ивилизованных инструментов, посредством которых можно вести диалог и отстаивать интересы.
Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа – после победы в президентских выборах Александра Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Белорусы требуют провести новые выборы президента страны.
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