Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии политических заключенных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью британской компании BBC заявил, что в республике нет политической статьи для осуждения граждан.
По его словам, таким образом в стране нет и политзаключенных, есть люди, которые нарушили белорусское законодательство.
«Не я обвинения выдвигаю и не я - судья. Есть суд, есть закон. Плох закон, но он закон, его надо соблюдать», - подчеркнул белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, никогда не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос о возможности создания единого государства с одним президентом, сообщает Ura.ru.
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