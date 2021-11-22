Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии политических заключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью британской компании BBC заявил, что в республике нет политической статьи для осуждения граждан.

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По его словам, таким образом в стране нет и политзаключенных, есть люди, которые нарушили белорусское законодательство.

«Не я обвинения выдвигаю и не я - судья. Есть суд, есть закон. Плох закон, но он закон, его надо соблюдать», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, никогда не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос о возможности создания единого государства с одним президентом, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПолитзаключенныеБелоруссияАлександр Лукашенко
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