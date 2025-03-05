Лукашенко заявил, что Пригожин рвался к ядерной кнопке

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года пытался получить ядерное оружие, заявил американскому блогеру Марио Науфалу лидер Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко: Конфликт на Украине не возник бы, если Киев не «накачивали» оружием

По его словам, он понял это в середине дня 24 июня. Лукашенко указал, что даже не думал, что Пригожин может дойти до «такого безумства». Президент отметил, что власти России не допустили бы подобного развития событий.

Также Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проиграет выборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:БелоруссияАлександр ЛукашенкоЯдерное ОружиеЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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