Лукашенко заявил, что Пригожин рвался к ядерной кнопке
5 марта 202505:33
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года пытался получить ядерное оружие, заявил американскому блогеру Марио Науфалу лидер Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, он понял это в середине дня 24 июня. Лукашенко указал, что даже не думал, что Пригожин может дойти до «такого безумства». Президент отметил, что власти России не допустили бы подобного развития событий.
Также Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проиграет выборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru