Лукашенко: Зеленский проиграет выборы
5 марта 202504:26
Президент Украины Владимир Зеленский проиграет выборы главы государства, заявил американскому блогеру Марио Науфалу глава Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, у Зеленского слишком маленький рейтинг -14-17% сейчас, а не 57, как он говорит.
Также, по словам белорусского лидера, президент Украины вместо того, чтобы стремиться к миру, лишь усугубил конфликт.
Кроме того, Лукашенко рассказал, с чем связано начало СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru