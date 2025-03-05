Президент Украины Владимир Зеленский проиграет выборы главы государства, заявил американскому блогеру Марио Науфалу глава Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, у Зеленского слишком маленький рейтинг -14-17% сейчас, а не 57, как он говорит.

Также, по словам белорусского лидера, президент Украины вместо того, чтобы стремиться к миру, лишь усугубил конфликт.

Кроме того, Лукашенко рассказал, с чем связано начало СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

