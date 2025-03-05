Лукашенко: Конфликт на Украине не возник бы, если Киев не «накачивали» оружием

Конфликт на Украине не возник бы, если западные страны не накачивал Киев оружием, заявил американскому блогеру Марио Науфалу глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Не было бы этого конфликта. Кому-то эта война нужна была», — указал глава государства.

По его словам, действия президента Украины Владимира Зеленского привели к эскалации конфликта. Лукашенко отметил, что в силу своей неопытности Зеленский допустил несколько ошибок.

Белорусский лидер отметил, что глава Украины проиграет выборы президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:УкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко

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