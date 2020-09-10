Лукашенко заверил в стабилизации ситуации в Белоруссии уже к концу года

Белоруссия уже в текущем году должна вернуться к периоду безопасности, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.

«Беларусь должна уже в этом году вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно», - приводит агентство слова Лукашенко.

Глава государства представил Андрея Шведа в должности генерального прокурора Белоруссии. Швед был назначен на этот пост в среду, он сменил Александра Конюка.