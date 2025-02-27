Лукашенко: Вопросы Украины без Украины решать не будут

В интервью американскому блогеру Марио Науфалу он отметил, что президент РФ Владимир Путин подтвердил ему готовность к переговорам по Украине.

«В том числе с украинской стороной», - добавил белорусский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не ожидает быстрого и лёгкого разрешения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

