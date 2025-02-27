Лукашенко: Вопросы Украины без Украины решать не будут
27 февраля 202516:51
Никто не будет решать вопросы Украины без участия самой Украины. Как пишет БелТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В интервью американскому блогеру Марио Науфалу он отметил, что президент РФ Владимир Путин подтвердил ему готовность к переговорам по Украине.
«В том числе с украинской стороной», - добавил белорусский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не ожидает быстрого и лёгкого разрешения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru