Польша опровергла «перехват» Лукашенко разговора о Навальном
Министерство иностранных дел Польши опровергло РИА Новости информацию о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином на тему «отравления» оппозиционера Алексея Навального, «запись» которого опубликовали белорусские СМИ.
Президент Александр Лукашенко ранее заявил, что белорусская разведка перехватила «разговор» Берлина и Варшавы, который, по словам белорусского лидера, ставит под сомнение обоснованность заявления канцлера Германии Ангелы Меркель про «отравление» российского оппозиционера.
МИД Польши опроверг белорусские сообщения о том, что Варшава обсуждала с Берлином «фальсификацию отравления Навального».
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