Песков перечислил иностранных лидеров, собирающихся на парад Победы
Лидеры 10 иностранных государств и территорий приедут в Москву на парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в российское столице ожидают приезда лидеров Абхазии, Беларуси, одного из руководителей Боснии и Герцеговины, президентов Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии, пишет Ura.ru.
Ранее от поездки в Москву 24 июня отказались премьер-министры Армении и Израиля, президенты Азербайджана и Туркменистана. Президент Хорватии не полетит в российскую столицу из-за поломки самолёта.
Песков отметил, что в Кремле с понимаем относятся к сообщениям от иностранных лидеров, ранее подтверждавших возможность участия в торжествах, но потом заявившим, что присутствовать не смогут. Как передают «Известия», в Кремле признательны «за изначальную готовность разделить радость Дня Победы».
Парад Победы в этом году был перенесён на 24 июня из-за коронавируса, однако и в этот день его отказались проводить в 15 российских городах, где сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.
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