Лукашенко предложил провести массовый митинг в его поддержку весной
Александр Лукашенко, который ранее не одобрил инициативу о проведении 25 октября массового митинга в его поддержку в Минске, предложил организовать его весной и собрать там «всех желающих». Об этом пишет Sputnik Беларусь.
Напомним, ранее на этой неделе в многочисленных СМИ появилась информация о том, что 25 октября в Минске ожидается масштабный митинг в поддержку президента Белоруссии. А в эту пятницу, 23 октября, Александр Лукашенко заявил, что не поддерживает эту инициативу, руководствуясь соображениями безопасности.
Между тем, ранее в октябре белорусский оппозиционер Светлана Тихановская предъявила Александру Лукашенко ультиматум, заявив, что последний должен покинуть пост, иначе предприятия страны начнут забастовку.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии объявила требования оппозиции к Лукашенко в своем официальном телеграм-канале. Тихановская заявила, что действующий глава Белоруссии должен добровольно покинуть президентский пост, а также освободить всех политических заключённых. В противном случае Тихановская обещает общенациональную забастовку всех предприятий Белоруссии, подчеркивает Свободная пресса.
Тихановская подчеркнула, что требования должны быть выполнены до 25 октября, отмечает телеканал 360.
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