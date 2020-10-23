Лукашенко предложил провести массовый митинг в его поддержку весной

Александр Лукашенко, который ранее не одобрил инициативу о проведении 25 октября массового митинга в его поддержку в Минске, предложил организовать его весной и собрать там «всех желающих». Об этом пишет Sputnik Беларусь.

Напомним, ранее на этой неделе в многочисленных СМИ появилась информация о том, что 25 октября в Минске ожидается масштабный митинг в поддержку президента Белоруссии. А в эту пятницу, 23 октября, Александр Лукашенко заявил, что не поддерживает эту инициативу, руководствуясь соображениями безопасности.

Между тем, ранее в октябре белорусский оппозиционер Светлана Тихановская предъявила Александру Лукашенко ультиматум, заявив, что последний должен покинуть пост, иначе предприятия страны начнут забастовку.