Лукашенко: Попытка расчленить Украину – самая опасная тенденция
Попытка расчленить Украину является самой опасной тенденцией в этой стране. Об этом в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, уже были созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти на территорию Украины, «защитив» ее.
Лукашенко добавил, что в Белоруссии видят стремление Запада продлить конфликт на Украине для максимального ослабления России.
При этом он подчеркнул, что в обозримом будущем все-таки начнутся переговоры по гарантиям безопасности, но, отметил политик, «что к тому времени останется от Украины и региона – это вопрос».
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Запад проводит против России и Белоруссии полномасштабную гибридную агрессию.
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