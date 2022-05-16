Лукашенко: Попытка расчленить Украину – самая опасная тенденция

Попытка расчленить Украину является самой опасной тенденцией в этой стране. Об этом в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, уже были созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти на территорию Украины, «защитив» ее.

Лукашенко добавил, что в Белоруссии видят стремление Запада продлить конфликт на Украине для максимального ослабления России.