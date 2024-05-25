Пул Первого: Лукашенко угощал Путина драниками, мачанкой и домашним сальтисоном
Белорусский лидер Александр Лукашенко угощал президента России Владимира Путина блюдами национальной белорусской кухни во время неформального ужина в деревне под Минском, передает Telegram-канал «Пул Первого».
В сообщении СМИ говорится, что на столе глав государств были представлены блюда народной кухни. В частности, драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, а также белорусское сало.
Кроме того, на столе были маринованные грибы из Беловежской пущи, а также фирменный салат «Молодость» и домашний сальтисон.
Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стартовали в Минске 24 мая. В российско-белорусских отношениях нет нерешенных вопросов, заявил Путин в ходе встречи с Лукашенко, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru