Пул Первого: Лукашенко угощал Путина драниками, мачанкой и домашним сальтисоном

В сообщении СМИ говорится, что на столе глав государств были представлены блюда народной кухни. В частности, драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, а также белорусское сало.

Кроме того, на столе были маринованные грибы из Беловежской пущи, а также фирменный салат «Молодость» и домашний сальтисон.

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стартовали в Минске 24 мая. В российско-белорусских отношениях нет нерешенных вопросов, заявил Путин в ходе встречи с Лукашенко, отмечает «Радиоточка НСН».