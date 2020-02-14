Лукашенко обвинил российские власти в давлении по поводу присоединения Белоруссии

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с коллективом Светлогорского ЦКК. При этом Лукашенко подчеркнул, что ни российский, ни белорусский народы не желают идти по такому пути.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент России Владимир Путин якобы предлагал Лукашенко объединить две страны в «единую сверхдержаву».

Путин якобы поднял этот вопрос в конце прошлого года - за месяц до 15 января, когда президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, где он хотел объявить об объединении. Однако Лукашенко ответил категорическим отказом.

В Кремле эту информацию позднее опровергли.

