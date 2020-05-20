«Люди без опыта». Первый генпрокурор России о новых назначениях в надзорном ведомстве
Валентин Степанков в эфире НСН рассказал о конфликте в совместной работе Следственного комитета и Генеральной прокуратуры.
Высокопоставленный следователь СКР назначен заместителем генпрокурора. Кандидатуру Анатолия Разинкина внес в палату президент Владимир Путин.
Первый генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН отметил, что новые лица, занимающие руководящие должности высшего надзорного органа, не имеют должного опыта и представления о работе прокуратуры.
«Я не знаю этого человека, которого назначают заместителем генпрокурора, но, мне кажется, в его биографии есть период, когда он работал в системе прокуратуры и занимался вопросами надзора. Это немного может объяснять такое решение. В основном, как я понимаю, генпрокурор делает свой выбор, исходя из личных отношений, а хотелось бы, конечно, чтобы на первый план выходили деловые и моральные качества кандидата, его профессиональный опыт. Речь идет все же о должности зама генерального прокурора, человека, который должен досконально знать систему работы органов прокуратуры во всех звеньях. Этого опыта, к сожалению, нет ни у генерального прокурора, ни, возможно, у его нового заместителя», - заявил он.
По мнению собеседника НСН, главная проблема заключается в том, что прокуратору отделили от следствия, лишив ее многих возможностей уголовного преследования. Он добавил, что от замены мест людей в аппарате без провозглашения конкретного пути реформирования прокуратуры и усиления его функций уголовного преследования ничего не произойдет.
«Вместе с тем говорить о трагедии, что, мол, в прокуратору приходят работники следственного комитета, я бы пока не стал. Сложность в том, что до сего времени генеральный прокурор не определил стратегические цели и задачи. Он определил только текущие. Хотелось бы, чтобы у нас были не только опасения, будет ли ослаблен надзор за СК или нет, в сегодняшней ситуации печаль как раз в том, что у прокуратуры и нет действенных инструментов по усилению надзора за следственным комитетом. У нас отделили прокуратору от следствия, тем самым лишив ее многих возможностей уголовного преследования - права провести проверку, права возбудить уголовное дело, права объединить дело с другим, дать конкретные указания, прекратить дело, незаконно возбужденное и так далее. Это механизм уголовного преследования. А от замены мест людей в аппарате без провозглашения конкретного пути реформирования прокуратуры и усиления его функций уголовного преследования ничего не произойдет», - заключил Степанков.
С января 2020 года Генпрокуратуру возглавляет Игорь Краснов, который с 2016 года был заместителем председателя СКР. Вице-президент Федерального Союза Адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН высказал мнение, что приход следователя на пост генпрокурора положительно повлияет на правовой климат в стране.
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