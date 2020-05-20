«Люди без опыта». Первый генпрокурор России о новых назначениях в надзорном ведомстве

По мнению собеседника НСН, главная проблема заключается в том, что прокуратору отделили от следствия, лишив ее многих возможностей уголовного преследования. Он добавил, что от замены мест людей в аппарате без провозглашения конкретного пути реформирования прокуратуры и усиления его функций уголовного преследования ничего не произойдет.

«Вместе с тем говорить о трагедии, что, мол, в прокуратору приходят работники следственного комитета, я бы пока не стал. Сложность в том, что до сего времени генеральный прокурор не определил стратегические цели и задачи. Он определил только текущие. Хотелось бы, чтобы у нас были не только опасения, будет ли ослаблен надзор за СК или нет, в сегодняшней ситуации печаль как раз в том, что у прокуратуры и нет действенных инструментов по усилению надзора за следственным комитетом. У нас отделили прокуратору от следствия, тем самым лишив ее многих возможностей уголовного преследования - права провести проверку, права возбудить уголовное дело, права объединить дело с другим, дать конкретные указания, прекратить дело, незаконно возбужденное и так далее. Это механизм уголовного преследования. А от замены мест людей в аппарате без провозглашения конкретного пути реформирования прокуратуры и усиления его функций уголовного преследования ничего не произойдет», - заключил Степанков.

С января 2020 года Генпрокуратуру возглавляет Игорь Краснов, который с 2016 года был заместителем председателя СКР. Вице-президент Федерального Союза Адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН высказал мнение, что приход следователя на пост генпрокурора положительно повлияет на правовой климат в стране.

