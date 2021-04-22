Литва готова выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Власти Литвы обсуждают возможность высылки российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Об этом заявила старший советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирити в интервьюер радиостанции LRT.

По ее словам, на данный момент обсуждается вопрос, каким способом выразить солидарность с Прагой, так как власти Литвы полностью поддерживают решения Чехии.