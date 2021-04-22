Литва готова выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
Власти Литвы обсуждают возможность высылки российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Об этом заявила старший советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирити в интервьюер радиостанции LRT.
По ее словам, на данный момент обсуждается вопрос, каким способом выразить солидарность с Прагой, так как власти Литвы полностью поддерживают решения Чехии.
Ранее в Чехии заявили о причастности спецслужб России к взрывам на территории государства в 2014 году. Чехия уже выслала 18 российских дипломатов. Глава МВД страны Ян Гамачек 20 апреля допустил высылку из Праги всех российских дипломатов.
Накануне также стало известно, что Чехия намерена добиваться ограниченной высылки российских дипломатов из стран, входящих в НАТО в знак солидарности с Прагой в ее конфликте с Москвой. Вопрос будет поднят на заседании Североатлантического совета на уровне послов, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
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