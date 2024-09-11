Литва выделит Украине €10 млн на производство ракеты-дрона «Паляница»
Правительство Литвы выделит €10 миллионов на приобретение дальнобойного оружия для нужд Вооруженных сил Украины, заявил глава украинского Минобороны Рустем Умеров, сообщает Telegram-канал военного ведомства.
По его словам, средства будут направлены на увеличение производства ракеты-дрона «Паляница».
«Это огромная поддержка, которая поможет Украине еще более эффективно защищаться», – отметил министр.
Он также подчеркнул, что Вильнюс потратил на помощь Киеву 2% от собственного ВВП.
Ранее на Украину прибыли президент Литвы, премьер Латвии и глава Сената Чехии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru