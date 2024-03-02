Литва потребовала вывезти из страны авто с российскими номерами до 11 марта

В Литве потребовали либо перерегистрировать автомобили с российскими номерами, либо вывезти их из страны до 11 марта, сообщила литовская таможенная служба в своих соцсетях.

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Отмечается, что в случае невыполнения требований владельцев будут привлекать к административной ответственности. К слову, она в том числе предусматривает конфискацию авто.

Правило не распространяется на тех, кто следует транзитом в Калининградскую область или из нее.

Накануне глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что запрет выхода из вагонов на литовских пограничных пунктах «Кяна» и «Кибартай» для российских пассажиров в нынешних условиях можно трактовать, как нацистское отношение к русскоязычной нации.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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