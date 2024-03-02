Литва потребовала вывезти из страны авто с российскими номерами до 11 марта
В Литве потребовали либо перерегистрировать автомобили с российскими номерами, либо вывезти их из страны до 11 марта, сообщила литовская таможенная служба в своих соцсетях.
Отмечается, что в случае невыполнения требований владельцев будут привлекать к административной ответственности. К слову, она в том числе предусматривает конфискацию авто.
Правило не распространяется на тех, кто следует транзитом в Калининградскую область или из нее.
Накануне глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что запрет выхода из вагонов на литовских пограничных пунктах «Кяна» и «Кибартай» для российских пассажиров в нынешних условиях можно трактовать, как нацистское отношение к русскоязычной нации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа «Гран-КуражЪ» выпустила новый альбом
- Анна Асти объявила об открытии благотворительного фонда на фоне отмены концертов
- Литва потребовала вывезти из страны авто с российскими номерами до 11 марта
- В торговом центре под Пензой начался сильный пожар
- Без страховки: Расследование по «Северным потокам» помешают «замылить»
- Бондарчук допустил трансформации франшизы «Лед» в будущем
- Небензя заявил о планах РФ поднять тему терактов на «Северных потоках» в СБ ООН
- Доверяй, но проверяй: В России снова начнут инспектировать алкоголь
- Шольц обещал расследовать ситуацию с обсуждением офицерами ФРГ Крымского моста
- В России разрешили контрольные закупки алкоголя для проверки качества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru