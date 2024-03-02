Литва потребовала вывезти из страны авто с российскими номерами до 11 марта

Отмечается, что в случае невыполнения требований владельцев будут привлекать к административной ответственности. К слову, она в том числе предусматривает конфискацию авто.



Правило не распространяется на тех, кто следует транзитом в Калининградскую область или из нее.

Накануне глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что запрет выхода из вагонов на литовских пограничных пунктах «Кяна» и «Кибартай» для российских пассажиров в нынешних условиях можно трактовать, как нацистское отношение к русскоязычной нации.

