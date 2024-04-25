Литва на год продлила ограничения на въезд для россиян и белорусов

В частности, визы граждане РФ и Белоруссии смогут получить только в исключительных случаях, рассмотрение просьб о выдаче временных видов на жительство приостанавливается.

Также россиянам запрещается покупать в Литве недвижимость, ввозить наличные украинские гривны и оформлять электронный статус резидента.

Кроме того, литовский парламент ввёл запрет на импорт в страну сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Белоруссии.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу народного артиста РФ Филиппа Киркорова по поводу запрета на въезд в Литву, сообщает RT.

