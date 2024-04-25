Литва на год продлила ограничения на въезд для россиян и белорусов
Парламент Литвы до мая 2025 года продлил индивидуальные ограничения для граждан России и Белоруссии. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение поддержали 109 депутатов, против выступили только два парламентария, восемь воздержались.
В частности, визы граждане РФ и Белоруссии смогут получить только в исключительных случаях, рассмотрение просьб о выдаче временных видов на жительство приостанавливается.
Также россиянам запрещается покупать в Литве недвижимость, ввозить наличные украинские гривны и оформлять электронный статус резидента.
Кроме того, литовский парламент ввёл запрет на импорт в страну сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Белоруссии.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу народного артиста РФ Филиппа Киркорова по поводу запрета на въезд в Литву, сообщает RT.
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