Литва на год продлила ограничения на въезд для россиян и белорусов

Парламент Литвы до мая 2025 года продлил индивидуальные ограничения для граждан России и Белоруссии. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение поддержали 109 депутатов, против выступили только два парламентария, восемь воздержались.

Литва предложила странам Европы запретить импорт российских меди и алюминия

В частности, визы граждане РФ и Белоруссии смогут получить только в исключительных случаях, рассмотрение просьб о выдаче временных видов на жительство приостанавливается.

Также россиянам запрещается покупать в Литве недвижимость, ввозить наличные украинские гривны и оформлять электронный статус резидента.

Кроме того, литовский парламент ввёл запрет на импорт в страну сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Белоруссии.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу народного артиста РФ Филиппа Киркорова по поводу запрета на въезд в Литву, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретБелоруссияРоссияЛитва

Горячие новости

Все новости

партнеры